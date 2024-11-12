Стармер намекнул на попытки переубедить Байдена в вопросе ударов вглубь РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что пытался убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена дать разрешение украинской армии наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России.

Слова главы британского кабмина приводит агентство Bloomberg.

«Я… неоднократно говорил, что нам нужно поставить Украину в наилучшее возможное положение», — ответил он на вопрос журналистов о том, обсуждал ли он с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность использования последних недель администрации Байдена для оказания давления на действующего президента, чтобы тот разрешил Украине запустить британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории России.

Агентство напоминает, что Трамп пообещал выступить посредником в скорейшем прекращении конфликта на Украине, что вызвало опасения в Киеве и среди его союзников относительно того, какое урегулирование он имеет в виду.

Как писала газета The Telegraph, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до того, как США возглавит Дональд Трамп.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.