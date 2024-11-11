Белоруссия официально стала партнером БРИКС

В понедельник, 11 ноября, власти Белоруссии рассказали, что страна официально стала партнером БРИКС и согласилась следовать «руководящим принципам» партнерства с организацией. Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.

5 ноября глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором заявил о готовности Минска «подключиться к БРИКС в качестве партнера».

Официальный ответ на письменное приглашение - обязательный элемент процедуры получения партнерского статуса, отметили в МИД Белоруссии. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС.

Статус страны-партнера предусматривает участие в специальных сессиях саммитов и встречах министров иностранных дел БРИКС на постоянной основе. Также партнеры приглашаются на различные мероприятия министерского уровня по темам торговли и национальной безопасности. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, «усиливая голос объединения в международных делах».

Ранее Лукашенко заявил, что объединение БРИКС способно положить конец доминированию западных стран в мировой политике. Он назвал БРИКС «сообществом будущего».

Перед этим глава Белоруссии принял участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани. Там Лукашенко заявил журналистам, что место Минска - в БРИКС. Он подчеркнул, что всего за пару часов саммита он успел провести несколько двусторонних встреч с мировыми лидерами. По словам Лукашенко, без БРИКС у него бы ушло «пять-семь лет» на государственные визиты и переговоры.