На Украине назвали сроки определения условий переговоров Москвы и Киева

Условия переговоров между Москвой и Киевом определятся в ближайшие четыре-пять месяцев. Об этом со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает Reuters.

По его словам, прямо сейчас определяются исходные позиции обеих сторон на переговорах. Собеседник агентства отметил, что зима будет являться критическим моментом для Киева.

В США выразили надежду на переговоры Трампа и Путина по Украине

В материале Reuters говорится, что на Украине ждут, когда избранный президент США Дональд Трамп определится с назначениями в сфере безопасности и обороны, чтобы понять, как Вашингтон будет формировать политику в отношении Киева.

11 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус усомнился в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, как обещал ранее, но допустил, что он может пойти на сделку с Россией.

В тот же день американский телеканал CNN сообщил, что негативное положение дел на фронте на Украине омрачило настрой союзников страны и заставило их начать говорить о переговорах.

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.