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Reuters: условия переговоров между РФ и Украиной определятся через 4-5 месяцев

Условия переговоров между Москвой и Киевом определятся в ближайшие четыре-пять месяцев. Об этом со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает Reuters.

На Украине назвали сроки определения условий переговоров Москвы и Киева
© РИА Новости

По его словам, прямо сейчас определяются исходные позиции обеих сторон на переговорах. Собеседник агентства отметил, что зима будет являться критическим моментом для Киева.

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В материале Reuters говорится, что на Украине ждут, когда избранный президент США Дональд Трамп определится с назначениями в сфере безопасности и обороны, чтобы понять, как Вашингтон будет формировать политику в отношении Киева.

11 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус усомнился в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, как обещал ранее, но допустил, что он может пойти на сделку с Россией.

В тот же день американский телеканал CNN сообщил, что негативное положение дел на фронте на Украине омрачило настрой союзников страны и заставило их начать говорить о переговорах.

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.

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