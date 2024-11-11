Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила, что партия «Сердце Молдовы» должна принять все меры, чтобы свергнуть режим президента Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

5 ноября политик объявила о создании новой политической партии «Сердце Молдовы». По ее словам, в нее пригласят тех, кому небезразлично настоящее и будущее страны.

«Эта власть не умеет созидать, они могут только разрушать. <...> Поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее свергнуть этот режим и обеспечить нормальное развитие страны», — заявила она.

По ее словам, после окончания первого тура выборов президента она провела много консультаций с гражданами, где обсудила дальнейшие действия. Люди выразили ей солидарность в попытках спасти Молдову от режима Санду. Большинство граждан поддержало политика из-за того, что стране нужна новая политическая сила, построенная на других принципах, нежели большинство партий страны.

Накануне стало известно, что власти Молдавии планируют подписать договоры о сотрудничестве в сфере обороны со странами ЕС — членами НАТО, рискуя превратить страну в военную базу для Североатлантического альянса. Об этом сообщил лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу.