Президент США Джо Байден «увяз» в песках, когда шел к своему дому по пляжу в штате Делавэр. Как сообщает New York Post, он несколько раз споткнулся и чуть не упал.

В этот момент рядом с американским лидером шла первая леди Джилл Байден. Она поддержала политика за руку и не дала ему потерять равновесие. После этого президент ускорил шаг, проигнорировав вопросы журналистов, которые спрашивали о повестке его встречи с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом.

Напомним, что Байден отказался от участия в выборах президента 21 июля на фоне неудачных дебатов и критики его состояния, поддержав выдвижение от Демократической партии своего вице-президента Камалы Харрис. По результатам голосования главой государства станет Трамп — он набрал 301 голос выборщиков из 270, которые необходимы для победы.

Трамп отменит указы Байдена

Ранее в соцсетях распространилась теория, что Байден лишь симулировал снижение умственных и физических способностей. Такие слухи появились на фоне его удачных выступлений в последний месяц.