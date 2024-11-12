Президент Чехии назвал главный вопрос после победы Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США продемонстрировала уязвимость демократии. Об этом заявил глава Чехии Петр Павел, передает Radio Prague International.

По его мнению, причиной уязвимости является меньшая заинтересованность и информированность людей. Чешский лидер также объяснил это склонностью к манипуляциям и запугиванию.

Он подчеркнул, что главный вопрос после победы Трампа заключается в том, выполнит ли республиканец свои предвыборные обещания, а также сможет ли он остановить конфликт на Украине. Павел сообщил, что неоднократно встречался с американским политиком.

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