Избранный президент США Дональд Трамп проведет крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов в первый же день после вступления в должность. Об этом сообщила пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт.

"В первый же день своего президентства, он собирается провести операцию по самой масштабной депортации нелегальных мигрантов в истории США", - отметила она.

По словам Ливитт, будущий лидер будет готов принять все необходимые меры для защиты южной границы США, поскольку ранее администрация действующего президента страны Джо Байдена "отказывалась это делать".

Трамп отменит указы Байдена

Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Харрис является с января 2021 года вице-президентом. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.