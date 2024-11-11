Намибия и Уганда заинтересованы в присоединении к БРИКС

Намибия выразила желание стать участником БРИКС. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил посол страны в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.

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— Да, мы заинтересованы в присоединении (к БРИКС — прим. «ВМ»), — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Намибия не может игнорировать этот процесс, поскольку участие в организации откроет новые возможности для сотрудничества с прогрессивными государствами.

В свою очередь Уганда уже начала изучение приглашения стать партнером БРИКС.

— Мы получили приглашение. Сейчас мы приступили к рассмотрению, это будет вопросом внутренних процессов в нашей стране, — заявил глава МИД Уганды Джедже Одонго, слова которого передает ТАСС.

Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера и вскоре направит ответ. Посол в РФ Чеонг Лун Лай пояснил, что приглашение «активно рассматривается» малазийской стороной и что «ответ будет дан в ближайшее время».

В Казани 24 октября завершился мировой саммит БРИКС, основной задачей которого для стран-участниц стало планомерное создание культурно-экономических связей, отличных от тех, что создали Запад и США. Оценку самым важным решениям, принятым во время саммита, «Вечерней Москве» дали эксперты.