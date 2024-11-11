Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину

Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера. Но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

«Новоизбранный президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже старается для окончания боевых действий на Украине. В Германии начинают понимать, что и Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, иначе можно лишиться дружбы и поддержки Америки в других аспектах», – считает германский политолог Александр Рар. На этом фоне он приветствовал желание Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

При этом собеседник указал на положение, в котором оказался канцлер ФРГ. «Шольц находится под давлением мейнстрима в немецких и брюссельских элитах. Для них заморозка конфликта абсолютная неприемлема, потому что, по их мнению, это приведет к потере территорий Украины. Пока что в Берлине думают вооружать Киев для победы над Россией и без содействий США. К моему глубокому сожалению, ситуация не изменится, пока в правительстве сидят «Зеленые», – пояснил эксперт.

Вместе с тем Шольц жаждет сохранить пост канцлера, добавил политолог.

«Он должен выбрать между двух опций: объединиться с большой частью электората, которая хочет приостановки противостояния, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину. В высших кругах Германии по-прежнему бытует мнение, что украинская сторона по моральным и «справедливым» соображением не может проиграть», – заключил Рар.

Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – сказал канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. При этом он уточнил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

«Я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», – сказал Шольц.

Он отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату. Канцлер заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

Примечательно, что заявление Шольца о намерении созвониться с Владимиром Путиным прозвучало на фоне сообщений о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября.

Источники издания утверждают, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

Ранее эксперты отмечали, что в случае проведения переговоров между Путиным и Трампом разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон.