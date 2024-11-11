Церковь в Швеции обвинили в шпионаже на Россию

Священники православной церкви в шведском Вестеросе подозреваются в шпионаже в пользу России из-за близкого расположения здания к аэропорту, водоочистным сооружениям и энергетическим компаниям. Об этом пишет газета Politico.

По мнению специализирующегося на России исследователя Шведского университета обороны Маркуса Йоранссона, построенная в 2022 году церковь является «потенциальным опорным пунктом», который можно использовать для сбора информации и об аэропорте, и об энергетических компаниях. А до Стокгольма от церкви всего 100 километров.

«Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или рядом с ним, как это было в июне, они делают это под возможным наблюдением со стороны церкви», - пояснил Йоранссон.

При этом ранее Служба государственной безопасности Швеции (Säpo) выражала подозрение, что представители церкви «имели контакты» с лицами, работающими на российские спецслужбы.

Напомним, что на фоне украинского кризиса Финляндия и Швеция заявили о желании присоединиться к НАТО и получили приглашения в альянс летом 2022 года. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года, чем нарушила 200-летнюю традицию неприсоединения к каким-либо военным объединениям.