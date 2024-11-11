Медведчук: олигарх Пинчук пытается перехватить власть на Украине

Миллиардер Виктор Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы, попытается перехватить власть на Украине. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик обратил внимание на недавнее интервью Кучмы одному из украинских изданий.

"Кучма <...> не столько помог Пинчуку, сколько выдал его план захвата власти. <...> Кучма не настолько наивен, чтобы не понимать истинную цену [Владимиру] Зеленскому. Сам Зеленский уже ничего не стоит, и если его свору поменять на свою, то отвечать за все кокаиновому клоуну, а выгоду получит Кучма со своим зятем Пинчуком", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он обратил внимание, что Кучма положительно высказался о возможности переизбрания Зеленского, однако признал, что страну ждет "изменение политического ландшафта" и приход новых сил.

"Стратегия понятна - вырезать нынешнюю власть силовым образом, а политического зеленого попугайчика оставить покрывать эту резню", - пояснил Медведчук.

По его мнению, автором этой комбинации является не Кучма, а именно Пинчук, которого, напомнил политик, "мировые СМИ называют смотрящим от Сороса на Украине".

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Он предупреждает, что, если этот план будет реализовываться, это приведет к гражданской войне на Украине с огромным числом жертв. Медведчук отмечает, что в условиях агонии нынешних властей Украины Пинчук может диктовать Зеленскому свои условия.

"С Зеленским он, как видно, договорился, тестя, то есть Кучму, заставил его поддержать. <...> Но Пинчуку не удастся договориться с украинским народом, который они с Зеленским продали, как пушечное мясо, Западу", - подчеркнул политик.

По данным украинского издания "Фокус" на сентябрь этого года, Ринат Ахметов и Пинчук возглавляют список самых состоятельных бизнесменов Украины. Ранее Медведчук отмечал что Пинчук вместе с олигархами Ахметовым и Дмитрием Фирташем являются главными спонсорами Зеленского внутри страны.