Медведчук: олигарх Пинчук пытается перехватить власть на Украине

Медведчук считает, что Олигарх Пинчук попытается перехватить власть на Украине
Миллиардер Виктор Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы, попытается перехватить власть на Украине. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Политик обратил внимание на недавнее интервью Кучмы одному из украинских изданий.
"Кучма <...> не столько помог Пинчуку, сколько выдал его план захвата власти. <...> Кучма не настолько наивен, чтобы не понимать истинную цену [Владимиру] Зеленскому. Сам Зеленский уже ничего не стоит, и если его свору поменять на свою, то отвечать за все кокаиновому клоуну, а выгоду получит Кучма со своим зятем Пинчуком", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".
Он обратил внимание, что Кучма положительно высказался о возможности переизбрания Зеленского, однако признал, что страну ждет "изменение политического ландшафта" и приход новых сил.
"Стратегия понятна - вырезать нынешнюю власть силовым образом, а политического зеленого попугайчика оставить покрывать эту резню", - пояснил Медведчук.
По его мнению, автором этой комбинации является не Кучма, а именно Пинчук, которого, напомнил политик, "мировые СМИ называют смотрящим от Сороса на Украине".
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Он предупреждает, что, если этот план будет реализовываться, это приведет к гражданской войне на Украине с огромным числом жертв. Медведчук отмечает, что в условиях агонии нынешних властей Украины Пинчук может диктовать Зеленскому свои условия.
"С Зеленским он, как видно, договорился, тестя, то есть Кучму, заставил его поддержать. <...> Но Пинчуку не удастся договориться с украинским народом, который они с Зеленским продали, как пушечное мясо, Западу", - подчеркнул политик.
По данным украинского издания "Фокус" на сентябрь этого года, Ринат Ахметов и Пинчук возглавляют список самых состоятельных бизнесменов Украины. Ранее Медведчук отмечал что Пинчук вместе с олигархами Ахметовым и Дмитрием Фирташем являются главными спонсорами Зеленского внутри страны.