Президент Саломе Зурабишвили заявила о том, что Грузия находится в политическом кризисе, выходом из которого будут новые парламентские выборы. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» получила на парламентских выборах около 54% голосов. Такой результат обеспечивает ей 89 из 150 мест в парламенте. Однако

президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты голосования и призвала к протестам.

Митинги оппозиции начались 28 октября, их участники потребовали провести повторные выборы с участием международных наблюдателей. При этом оппозиционные партии пообещали блокировать работу парламента.

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На совместной пресс-конференции с прибывшими в Тбилиси главами парламентских комитетов восьми стран Евросоюза Саломе Зурабишвили заявила, что «налицо» кризис в Грузии и «друзья здесь, чтобы найти способы вывести страну из него».

«Мы вернемся к новым выборам, чтобы, когда придет время, Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного нового президента. Это наш путь. Наш путь – это путь стабильности, демократии и Европы», - заверила Зурабишвили.

Напомним, что на фоне происходящего в Грузии основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на то, что в ЕС сочли, что грузины проголосовали «неправильно». По словам политолога, теперь финансируемые США и ЕС неправительственные организации попытаются вывести тысячи людей на улицы «по принципу, что громкое меньшинство должно отменить выборы», и предрек стране судьбу Украины.