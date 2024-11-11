Описан сценарий начала третьей мировой войны ради недопуска Трампа к власти

Действующий президент США Джо Байден может не допустить новоизбранного главу Белого дома Дональда Трампа к власти, предположил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Комментируя публикацию Reuters о том, что глава РФ Владимир Путин провел с республиканцем первые неофициальные переговоры, эксперт отметил, что страны Запада могут спровоцировать ради этого третью мировую войну.

Байден может не допустить Трампа к власти. Там может быть так. Главы Британии и Франции уговаривают Байдена дать разрешение на удары дальнобойными ракетами по целям в глубине России. Удары наносятся. Путин уже заявлял, что это значит, что страны Запада непосредственно вступают в войну против России. Россия объявляет состояние войны с Британией, — написал он.

Марков выразил мнение, что запуск ракет по целям в глубине России будет осуществляться с аэродромов, которые базируются в Румынии и Польше. В случае ответного удара ВС РФ страны НАТО могут объявить, что Москва пытается вступить в войну с Альянсом, добавил он. Тогда, считает эксперт, в СМИ поднимется «истерика», а ЦРУ обнародуют данные о предполагаемых тайных переговорах Трампа с Путиным.

Трамп отменит указы Байдена

На этом основании европейские страны члены НАТО требуют от руководства США не передавать командование армией США и спецслужбами США Трампу как потенциальному агенту врагов НАТО. Трампа не допускают до поста президента США, — резюмировал он.

Ранее аналитик из Турции Серхат Латифоглу предположил, что США могут предложить до конца года начать мирные переговоры по Украине. По его словам, в худшем случае инициативу могут выдвинуть в январе-феврале следующего года.