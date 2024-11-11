Избранный президент США Дональд Трамп отменит распоряжения администрации Джо Байдена, подписав десятки соответствующих указов в течение первой недели после официального вступления в должность. Об этом заявила пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

"Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали [президент] Джо Байден и [вице-президент] Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа", - сообщила Ливитт, добавив, что Трамп за первую неделю в Овальном кабинете подпишет "десятки указов".

По словам пресс-секретаря, 94 указа, подписанные Байденом за первую неделю его работы на высшем государственном посту, "привели к кризису на границе и экономическому кризису".

Харрис может стать президентом в этом году, несмотря на победу Трампа