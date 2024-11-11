В США опровергли наличие у Трампа «списка мести»

Член палаты представителей США Байрон Дональдс опроверг наличие у избранного президента Дональда Трампа «списка мести», который якобы составлен на случай возвращения в Белый дом. Об этом сообщает Fox News.

6 ноября издание Politico заявило, что у Трампа якобы есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить в случае возвращения на пост президента США. В него вошли действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден, его сын Хантер, вице-президент Камала Харрис, экс-президент Барак Обама и другие. Позднее газета New York Times писала, что оппоненты Трампа ожидают от него «волны мести».

«Американскому народу, который слушал эту ложь от левых демократов, я скажу вам, что это не то, о чем Дональд Трамп когда-либо говорил или что он вообще не привержен этому. Нет никакого списка врагов», — заявил Дональдс.

Он признал, что есть люди, которые не нравятся Трампу, однако избранный президент «сосредоточен на американском народе. Конгрессмен подчеркнул, что главными приоритетами политика являются обеспечение безопасности южной границы страны, депортация мигрантов, улучшение экономической ситуации.

Напомним, что 5 ноября в США прошли выборы президента — победу на них одержал республиканец Трамп. Его соперница от Демократической партии Харрис должна будет покинуть Белый дом вместе с администрацией Байдена. Инаугурация политика состоится 20 января 2025 года.