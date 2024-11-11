WSJ: Киев решил разобрать Кураховскую ТЭС

О том, что киевские власти решили разобрать Кураховскую ТЭС, а запчасти пустить на ремонт других электростанций в условиях нехватки электроэнергии в стране, написало издание Wall Street Journal.

Сообщается, что решение по проведению этой "операции" не сегодняшнее, а было принято еще весной и до окончания лета оно была почти полностью проработано.

Накануне зимы, пишет газета, Украина решилась на "каннибализацию собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно".

Как заявил изданию, гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, Кураховская ТЭС "стала основным поставщиком оборудования". При этом публикация сопровождается большим снимком Кураховской ТЭС, основная палитра которого - это цвета ржавчины.

В публикации также утверждается, что так называемый блэкаут может превратить украинские города в непригодные для жизни места уже в ближайшие месяцы.

По мнению авторов публикации Изабель Коулз и Дженни Страсбург, ситуация наверняка спровоцирует "очередное массовое бегство жителей с Украины".