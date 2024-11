Елизавета II перед смертью пошутила про Джонсона и свои похороны

Королева Великобритании Елизавета II за два дня до смерти пошутила про отставку премьер-министра Бориса Джонсона и собственные похороны. Как сообщает The Times, об этом в своей книге Out рассказал главный политический комментатор The Sunday Times Тим Шипман.

По словам источника журналиста, случай произошел, когда королева ужинала со своей семьей и подчиненными. При упоминании Джонсона она сказала:

«Что ж, по крайней мере, теперь я не позволю этому идиоту организовывать мои похороны».

При этом The Telegraph со ссылкой на источники отмечает, что фраза звучит не в стиле Елизаветы II. В частности, она должна была знать, что королевские похороны организует граф-маршал.

В книге отмечается, что королева считала Джонсона жуликоватой и комичной фигурой. Однажды она сказала, что ему больше подошло бы выступать на сцене. Шипман также утверждает, что высокопоставленные члены королевской семьи и придворные злились на политика из-за его решения приостановить работу парламента в 2019 году.

Напомним, что Джонсон был премьер-министром Великобритании с 2019 по 2022 год. 5 сентября 2022 года он уступил должность Лиз Трасс, которая победила на выборах лидера Консервативной партии. Королева приняла Джонсона в своей резиденции 6 сентября, в тот же день поручив формирование нового правительства Трасс. Через два дня, 8 сентября, Елизавета II скончалась.