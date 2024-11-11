Министр инфраструктуры Молдавии покидает правительство и партию

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что покидает правительство и правящую Партию действия и солидарности.

"С сегодняшнего дня я выхожу из правительства Республики Молдова и Партии действия и солидарности", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что во время работы в кабмине "подвергался несправедливой клеветнической кампании. Почти ежедневно на меня нападали без каких-либо доказательств", - добавил он.

"Пока в публичном пространстве обсуждаются ложные темы, организованные преступные группировки, коррупция и те, кто представляет внешние интересы других государств, будут осуществлять свои планы", - предупредил министр, который был одним из ключевых членов правительства и правящей партии.