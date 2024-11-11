Политический советник Демократической партии, бывший директор по коммуникациям вице-президента США Камалы Харрис Джамал Симмонс предложил уходящему в отставку Джо Байдену на месяц уступить свое место Харрис. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заявления Симмонса в эфире CNN.

В начале ноября в США прошли выборы президента. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Его соперница Харрис теперь должна будет покинуть Белый дом вместе с администрацией Байдена. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

По законам США, если президент страны по каким-либо причинам не может исполнять свои обязанности, управление страной переходит к вице-президенту. По задумке Симмонса, если Байден уступит остаток своего президентского срока Харрис, это освободит следующую женщину-кандидата от «исторического бремени первой женщины-президента».

«Джо Байден был феноменальным президентом, он выполнил так много своих обещаний. Осталось одно обещание, которое он может выполнить, будучи переходной фигурой. Он может уйти с поста в течение следующих 30 дней, сделав Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов», - заявил Симмонс.

Симмонс работал с несколькими политиками-демократами, в том числе в рамках президентских кампаний Билла Клинтона и Эла Гора. По словам Симмонса, переход обязанностей президента к Харрис освободил бы ее от необходимости контролировать передачу власти 6 января после ее собственного поражения. Вице-президенту США поручено контролировать сертификацию президентских выборов - то есть Харрис должна будет официально подтвердить победу Трампа.

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По мнению Симмонса, появление Харрис на посту президента, хоть и на короткий срок, может изменить общественное восприятие и создать более прозрачную и динамичную политическую атмосферу. Он добавил, что «старые правила больше не действуют», заявив, что американцы теперь лучше реагируют на «драму и экзальтацию».