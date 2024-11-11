В Госдепартаменте США прорабатывают проведение выборов на Украине для смены руководства страны. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России пишет ТАСС.

По данным ведомства, проведение президентских и парламентских выборов намечено на следующий год в условиях продолжения боевых действий с Россией, а возможных кандидатов будет согласовывать Государственный департамент США.

«В качестве одного из «легитимных» способов устранения «чрезмерно завравшегося» Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов», - говорится в сообщении.

При этом выступить с инициативой о проведении голосования, по данным СВР, должны подконтрольные США структуры украинского гражданского общества, и она получит «широкую общественную поддержку».

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«Американские НПО отберут местные общественные организации для мониторинга выборов», - отмечают в российской спецслужбе.

Напомним, что официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».