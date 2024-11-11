Для президента Молдавии Майи Санду будет фатальной ошибкой, если она решит ликвидировать Молдавскую православную церковь, заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, депутат правящей партии Василий Шоймару «проговорился» несколько месяцев назад и заявил, что Молдавская митрополия должна быть ликвидирована.

«Когда я публично обязалась перед гражданами защищать молдавскую церковь, реакция людей меня приятно поразила — тысячи людей высказали готовность вместе защищать свою веру. Для Санду и ее партии будет фатальная ошибка, если они попытаются пойти против народа по этому вопросу», — отметила Влах.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад привел Майю Санду к власти как «человека-терминатора». По ее словам, президент Молдавии, как и украинский лидер Владимир Зеленский, действует как «подрывник» традиционных устоев, культуры и истории своей страны.

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Таким образом Захарова прокомментировала информацию, что Санду и ее правящая Партия действия и солидарности могут ликвидировать Православную церковь Молдавии после выборов. Аналитик Сергей Проскурин обращал внимание, что руководство Молдавии может видеть в деятельности МПЦ вред национальной безопасности.