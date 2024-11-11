Церковь в Вестеросе заподозрили в шпионаже на Россию

Недавно построенная православная церковь вызвала подозрения в шведском городе Вестерос.

© Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата

Об этом пишет Politico.

По словам специализирующегося на России исследователя Шведского университета обороны Маркуса Йоранссона, церковь «можно использовать для сбора информации, как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний».

«Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви», — сказал он.

В статье говорится, что есть опасения, что Россия может использовать церковь в качестве прикрытия для будущих разведывательных или диверсионных операций.