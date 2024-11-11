Politico: церковь в Вестеросе заподозрили в шпионаже на Россию
Недавно построенная православная церковь вызвала подозрения в шведском городе Вестерос.
Об этом пишет Politico.
По словам специализирующегося на России исследователя Шведского университета обороны Маркуса Йоранссона, церковь «можно использовать для сбора информации, как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний».
«Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви», — сказал он.
В статье говорится, что есть опасения, что Россия может использовать церковь в качестве прикрытия для будущих разведывательных или диверсионных операций.