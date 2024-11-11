В Турции рассказали о «сюрпризе» США по Украине

США могут сделать «сюрприз» и выдвинуть предложение о начале переговоров по ситуации на Украине до конца текущего года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

Напомним, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он неоднократно критиковал подход США к кризису.

«В настоящий момент западные страны ведут закулисную дипломатию. Не стоит удивляться, если Вашингтон предпримет инициативу по началу переговоров до конца 2024 года», — прокомментировал ситуацию Латифоглу.

Аналитик добавил, что в самом худшем случае переговоры могут начаться в первые месяцы 2025 года.

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Ранее газета Washington Post со ссылкой на несколько источников заявила, что Трамп в минувший четверг, 7 ноября, провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Утверждается, что американский политик выразил заинтересованность в последующих контактах для скорейшего урегулирования кризиса на Украине и призвал отказаться от эскалации.