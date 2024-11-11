Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден встретить утро понедельника в укрытии из-за объявленной в Киеве воздушной тревоги. Фотографией политик поделился на странице в соцсети Х.

«Начинаю свой день в Киеве в укрытии, когда Россия наносит очередной ракетный удар», — написал Боррель, приложив фотографию.

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В выходные глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Он напомнил, что что ЕС поддерживал Украину с самого начала конфликта, и он приехал с тем же сообщением. Европа будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо, указал Боррель.

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В ходе визита он также заявил, что Россия должна выплатить Украине компенсации и понести наказание за якобы «военные преступления» вне зависимости от формы будущего мирного соглашения.