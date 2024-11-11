В США опровергли наличие у Трампа списка для мести

Член палаты представителей США Байрон Дональдс отверг наличие у избранного президента Дональда Трампа списка для мести, который якобы был составлен на случай возвращения в Белый дом. Его слова приводит Fox News.

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«Американскому народу, который слушал эту ложь от левых демократов, я скажу вам, что это не то, о чем Дональд Трамп когда-либо говорил или что он вообще не привержен этому. Нет никакого списка врагов», — сказал Дональдс.

Он признал, что есть люди, которые выступают против Трампа и которые ему не нравятся, но он утверждает, что Трамп «сосредоточен на американском народе».

Дональдс заявил, что главными приоритетами Трампа являются обеспечение безопасности южной границы страны, депортация мигрантов, а также улучшение экономики и энергетики.

«Его внимание сосредоточено на американском народе, а не на каком-то списке врагов», — повторил он.

6 ноября издание Politico писало, что у Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить в случае возвращения в Белый дом. В него вошли действующий президент США Джо Байден и его сын Хантер, Камала Харрис, Барак Обама, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси и другие.

Позже The New York Times писала, что оппоненты избранного президента США Дональда Трампа ожидают от него кампании возмездия — «волны мести».