Пока вы спали: Шольц об условии диалога с Путиным и беспокойство Токио из-за РФ и США

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США и Британия нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене

ВВС США и Великобритании нанесли как минимум девять ударов по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

Было нанесено не менее семи ударов по району Харф-Суфьян в провинции Амран в западной части Йемена. Двум авиаударам подвергся населенный пункт Эр-Рахба в районе Эс-Сафра провинции Саада на северо-западе арабской страны.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Рогов заявил, что силы РФ подняли флаг России в Макаровке

Военные РФ подняли флаг России в Макаровке ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, написал ТАСС.

"В результате активных и решительных действий наши штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа, выбили бандеровцев из Макаровки. Русские воины подняли флаг России в данном населенном пункте", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов уточнил, что Макаровка расположена на времевском направлении, чуть севернее Старомайорского и Урожайного.

Токио следит за связями РФ и США на фоне утверждений о разговоре Трампа и Путина

В Токио намерены тщательно следить за тенденциями в отношениях России и США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, отношения между Москвой и Вашингтоном имеют большое влияние на решение важнейших задач мирового сообщества.

Политик также отметил значение сотрудничества между Вашингтоном и Токио. Япония «намерена вести плотный обмен мнениями с американской стороной» в том числе по ситуации на Украине.

Шольц назвал условие разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил намерение провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

По словам главы правительства Германии, он не намерен это делать без согласования с партнерами.

«Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», — отметил Шольц.

Подчеркивается, что разговор может состояться «в скором времени».

Минобороны заявило о поражении личного состава ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил живую силу и технику противника, сообщает ТАСС.

С этой целью применялись авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Удар был нанесен в приграничном районе Курской области.

Экипаж получил от разведки подтверждение об уничтожении опорного пункта ВСУ.