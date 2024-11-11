Трамп вернет бюст экс-премьера Британии Черчилля в Белый дом

Избранный президент США Дональд Трамп первым делом планирует вернуть бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Овальный кабинет Белого дома спустя четыре года "в знак уважения".

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Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источник. По данным издания, Трамп считает Черчилля одним из величайших лидеров в истории. Фильм об бывшем британском премьере "Темные времена" с Гарри Олдманом в главной роли политик называл своим любимым фильмом.

Бюст Черчилля был изготовлен в 1965 году в качестве подарка тогдашнему президенту США Линдону Джонсону. Скульптура находилась в Овальном кабинете Белого дома вплоть до 2009 года - до прихода президента Барака Обамы. Место бюста Черчилля занял бюст борца за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг. Трамп вернул скульптуру после победы на выборах 2016 года, однако действующий ныне президент Джо Байден решил, что в Овальном кабинете лучше будет смотреться правозащитник Сесар Чавес. Решение Трампа вызвало положительный отклик в Великобритании. Внук Черчилля Николас Сомс заявил DM, что очень рад возвращению бюста деда в Овальный кабинет.