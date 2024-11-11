Макрон и Стармер хотят попросить Байдена разрешить удары вглубь РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России.

С таким предположением выступила газета Telegraph. Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю попытку помешать планам Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины.

"Британский и французский лидеры обсудят возможность убедить президента США Джо Байдена дать разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России", - уточнили в статье.

В Лондоне не скрывают, что собираются "максимально эффективно" использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. В Уайт-Холле не исключили, что Байден перед уходом захочет превратить снятие запрета на удары в часть своего внешнеполитического наследия. 7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.