В Японии обеспокоены тенденциями в отношениях России и США

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено тщательно следить за тенденциями в отношениях России и США. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя сообщение газеты The Washington Post о том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы тщательно следим за отношениями США и России, которые имеют большое влияние на решение важнейших задач мирового сообщества", - сказал он. Генсек кабмина при этом вновь подчеркнул значение сотрудничества между Вашингтоном и Токио. Япония, сказал он, "намерена вести плотный обмен мнениями с американской стороной" в том числе по ситуации на Украине.

По версии The Washington Post, Трамп и Путин говорили по телефону в том числе о ситуации на Украине. Они якобы обсудили цели установления мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить "скорое разрешение войны на Украине", пишет издание. Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.