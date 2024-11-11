СМИ: Помпео должен был стать агентом Киева в администрации Трампа

Киев надеялся использовать экс-госсекретаря США Майка Помпео в администрации избранного американского президента Дональда Трампа в качестве лоббиста интересов Украины.

В украинском издании «СТРАНА. ua» отметили, что через Помпео киевские власти планировали эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс. Более того, появились слухи, что он станет новым министром обороны США.

«Но Трамп решил лично пресечь подобные разговоры, заявив, что Помпео в его команде не будет», — говорится в публикации.

При этом подчёркивается, что «сбитие» Помпео указывает на то, что окружающая Трампа влиятельная группа выступает за скорейшее завершение украинского конфликта и негативно относится к Зеленскому.

Ранее Трамп заявил, что не планирует приглашать в свою администрацию ни экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, ни бывшего госсекретаря Майка Помпео.

Позже политик сформировал комитет по инаугурации, который возглавили его сторонники.