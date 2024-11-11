$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

Санду высказалась об упавших в Молдавии беспилотниках

Упавшие 10 ноября в Молдавии два беспилотника, которые МИД республики назвал «российскими», не представляют опасности для граждан, заявила президент страны Майя Санду.

Санду высказалась об упавших в "российских" беспилотниках
© globallookpress.com

По ее словам, которые приводит портал Tribuna.md, молдавские системы ПВО не могут обнаруживать дроны.

Найденные вчера дроны не представляют опасности для граждан, но мы должны продолжать быть бдительными и продолжать приобретать необходимую технику, чтобы вся страна была защищена, и чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности, — подчеркнула Санду.

Ранее МИД Молдавии сообщил, что два упавших беспилотника на юге и севере республики якобы были запущены с территории России. По данным ведомства, дроны обнаружили в Каушанском и Рышканском районах. Ведомство назвало ситуацию «недружественным жестом». Молдавская сторона не в первый раз обвиняет РФ на фоне обнаружения обломков дронов на территории республики.

В сентябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения министра иностранных дел Молдавии и вице-премьера республики Михаила Попшоя в адрес РФ вызывают смех. По ее словам, политик заявил, что Москва спонсирует протесты, запугивает войной и увеличивает счета на коммунальные услуги.

В мире
Евгения Гуцул
Россия