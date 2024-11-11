Санду высказалась об упавших в "российских" беспилотниках

Упавшие 10 ноября в Молдавии два беспилотника, которые МИД республики назвал «российскими», не представляют опасности для граждан, заявила президент страны Майя Санду.

По ее словам, которые приводит портал Tribuna.md, молдавские системы ПВО не могут обнаруживать дроны.

Найденные вчера дроны не представляют опасности для граждан, но мы должны продолжать быть бдительными и продолжать приобретать необходимую технику, чтобы вся страна была защищена, и чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности, — подчеркнула Санду.

Ранее МИД Молдавии сообщил, что два упавших беспилотника на юге и севере республики якобы были запущены с территории России. По данным ведомства, дроны обнаружили в Каушанском и Рышканском районах. Ведомство назвало ситуацию «недружественным жестом». Молдавская сторона не в первый раз обвиняет РФ на фоне обнаружения обломков дронов на территории республики.

В сентябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения министра иностранных дел Молдавии и вице-премьера республики Михаила Попшоя в адрес РФ вызывают смех. По ее словам, политик заявил, что Москва спонсирует протесты, запугивает войной и увеличивает счета на коммунальные услуги.