СМИ: противники Трампа ожидают от него волну мести

Оппоненты избранного президента США Дональда Трампа ожидают от него кампании возмездия — "волны мести". Об этом пишет The New York Times (NYT).

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"Союзники и противники (Дональда Трампа. — "Газета.Ru") ожидают волну мести Спустя восемь лет после своей первой победы Трамп возвращается в Белый дом более озлобленным и более открыто говорящим о мести, чем в прошлый раз", — пишет издание. В публикации отмечается, что у Трампа имеется желание "отомстить после многочисленных импичментов, расследований, обвинений и судебных исков, направленных против него".

"Он человек, придерживающийся принципа "око за око", и он кипит от того, что с ним произошло за последние четыре года", — подчеркнул один из собеседников NYT и добавил, что Трамп не верит в прощение.