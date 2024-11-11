Экс-глава Гагаузии: экономику Молдавии необходимо срочно спасать

Экономика Молдавии находится в "плачевном состоянии" и нуждается в спасении. Об этом заявила экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах в беседе с РИА Новости.

"В последние годы дела в Молдове действительно пришли в плачевное состояние Экономику необходимо срочно спасать, и у нас уже разработана программа с конкретными решениями", — заявила Влах, которая 5 ноября объявила о создании новой политической партии "Сердце Молдовы".

По ее словам, в настоящее время инвесторы уходят из страны, а промышленное производство и грузоперевозки снижаются. Кроме того, сельское хозяйство находится в упадке, а сфера строительства пребывает в стагнации, подчеркнула Влах. Она рассказала, что "Сердце Молдовы" предлагает внедрить гибкую налоговую политику, а также оказывать поддержку обрабатывающей промышленности и IT-сектору. Помимо этого, необходимо упрощенное создание малых и средних предприятий в сельской местности.

"Экономику Молдовы еще можно спасти, и мы будем решительно действовать в этом направлении", — добавила Влах.

11 ноября Влах сообщила, что парламентские выборы, которые пройдут в Молдавии в 2025 году, дадут реальную возможность "избавиться от некомпетентной власти, которая допустила нынешнюю ситуацию". Она подчеркнула, что президентство Майи Санду, которая переизбралась на второй срок, "привело к катастрофическим последствиям": в частности, вырос госдолг, уровень жизни снизился, сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть страну.