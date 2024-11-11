Шольц предложил «финляндизировать» Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте предложил «финляндизировать» Украину. Это значит, что Киев, на примере нейтрального статуса Хельсинки в период холодной войны, откажется от идеи вступления в Североатлантический альянс, сообщил Responsible Statecraft (RS).

Авторы материала обратили внимание, что начало подобных разговоров в Европе и, в частности, Германии свидетельствует о существенной перемене настроений касательно украинского конфликта на Западе.

«То, что вариант "финляндизации" в принципе обсуждается, показывает, насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры "все, что потребуется для победы Украины" к более трезвой оценке реалий на местах», — отмечается в статье. Журналисты подчеркнули, что в последние несколько месяцев немецкий канцлер позволяет себе озвучивать идеи, которые до недавнего времени считались табуированными — в том числе, о переговорах с РФ на будущем мирном саммите по Украине.

Также издание сообщает о серьезном расхождении во мнениях относительно поддержки Киева между крупными немецкими партиями, что повергает политическую жизнь ФРГ в глубокий кризис.

«Даже если "финляндизация" Украины станет официальной линией нового немецкого правительства, момент, чтобы прекратить боевые действия, может быть упущен», — заключили авторы статьи.

Ранее Олаф Шольц высказался по поводу возможности созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что «подходящее время» для разговора с Путиным скоро наступит.