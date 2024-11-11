Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку перед голосованием на специальной сессии парламента за кандидатуру премьер-министра, которое проходит после досрочных выборов 27 октября.

По итогам выборов правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" утратила большинство в ключевой нижней палате парламента. Однако, как ожидается, благодаря отсутствию единства в рядах оппозиции они все же сумеют обеспечить избрание Исибы на пост премьера и сформировать правительство меньшинства.

В случае избрания Исиба в течение дня сформирует уже второе свое правительство после того, как 1 октября начала работу его администрация. Как ожидается, его состав практически не изменится, за исключением постов министров, которые не смогли переизбраться в парламент на выборах 27 октября. Так, министром юстиции станет Кэёсукэ Судзуки, главой Минсельхоза - Таку Это. Должность министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, которую традиционной занимает представитель младшего партнера в коалиции партии "Комэйто", как ожидается, займет Хиромаса Накано.

Во второй половине дня состав нового правительства будет утвержден императором Нарухито.

Исиба был избран главой правившей на тот момент ЛДП 27 сентября. 1 октября он возглавил правительство и в кратчайшие сроки распустил нижнюю палату парламента, назначив досрочные выборы на 27 октября, чтобы получить оценку населения. По итогам выборов ЛДП и "Комэйто" потеряли большинство.