В правительстве США могут произойти выгодные для Маска переназначения

В правительстве США в ходе президентства Дональда Трампа могут произойти переназначения, выгодные основателю компаний SpaceX и Tesla, миллиардеру Илону Маску. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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"Дональд Трамп обязан своей решающей победе на президентских выборах 2024 года во многом восторженной поддержке самого богатого человека в мире (речь об Илоне Маске. — "Газета.Ru") Чиновники администрации Трампа, стремящиеся заручиться поддержкой Маска, могут ослабить правила и переназначить федеральных чиновников в интересах Маска", — отмечает издание.

Эксперты, опрошенные The Guardian, называют отношения Трампа и Маска "явно транзакционными", не похожими ни на какие другие в недавней политической истории США. Администрация Трампа, вероятно, отменит налоговые льготы для потребителей, желающих купить новые электромобили, что "нанесет ущерб" новым стартапам в области электромобилей и старым автопроизводителям, которые "все еще пытаются снизить затраты на производство", пишет газета.