Введенные против России санкции позволили ей продавать энергоносители на мировом рынке. Об этом сообщил сенатор от Республиканской партии Билл Хагерти в эфире телеканала CBS News.

"Россия полностью обеспечена финансированием из-за политики (администрации президента США Джо Байдена. — "Газета.Ru"), которая позволяет продавать энергоносители", — отметил он, говоря о направленных против РФ санкциях. 7 ноября политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут снять часть введенных санкций против России с приходом в Белый дом победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа. По оценке Дудакова, США ввели много избыточных санкций против России, которые мешают самим Соединенным Штатам.

Это касается сферы торговли, отметил политолог. В тот же день заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев сообщил, что новые ограничения в отношении российского нефтегазового сектора приведут к скачку цен на энергоносители в мире, что не входит в планы нового президента США Дональда Трампа. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не ждут изменений экономической риторики Соединенных Штатов в отношении России с приходом к власти республиканца Трампа в США.