Шольц не исключил, что поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия кабмину

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что до 25 декабря может вынести на обсуждение бундестага вопрос о вотуме доверия своему правительству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

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"Для меня вообще не проблема поставить вопрос доверия до Рождества, если все согласятся", - сказал Шольц. Накануне стало известно, что по результатам опроса, проведенного исследовательским институтом INSA, более половины граждан Германии поддерживают идею проведения досрочных выборов после распада правящей коалиции.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции "Светофор", в которую входят СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса.