Шольц прокомментировал слова Маска, назвавшего его глупцом

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц прокомментировал слова миллиардера из США Илона Маска, который назвал его глупцом, сообщает РИА Новости.

Канцлер сказал, что это заявление «делает ему честь». По его словам, интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова бизнесмена. Комментировать свою позицию более подробно канцлер не стал.

Шольц также не исключил, что после распада правящей в ФРГ коалиции может до 25 декабря вынести на обсуждение Бундестага вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Кроме того, политик заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро.

Журналисты спросили Шольца, когда же настанет это «подходящее время».

«Скоро», - ответил он.

Канцлер указал, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведёт уже на протяжении длительного времени.