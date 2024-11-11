Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил выставить России 24-часовой ультиматум

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что будет готов выставить России 24-часовой ультиматум. Об этом он рассказал в интервью Stern.

По словам политика, он выставит требование о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же этот ультиматум не будет выполнен, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Лидер оппозиции ФРГ Мерц назвал Шольца "хромой уткой" на мировой арене

Ранее нынешний канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным скоро наступит. Политик отметил, что такую беседу должны предварять многочисленные контакты, которыми он занимается на протяжении долгого времени.