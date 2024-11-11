Вучич: Сербия поддерживала Трампа на выборах больше всех в Европе

Сербия оказывала поддержку Дональду Трампу на выборах главы государства в США больше, чем остальные европейские страны. Об этом сообщил лидер республики Александар Вучич на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я выразил надежду, что он (Дональд Трамп. — «Газета.Ru») посетит Сербию, поскольку Сербия была страной, где поддержка Трампа на выборах была наибольшей в Европе», — поделился он деталями телефонного разговора с избранным президентом США.

Вучич рассказал, что Трамп «прекрасно осведомлен о многих вещах», которые касаются республики. По словам президента Сербии, он заверил будущего главу Белого дома в намерении развивать сотрудничество между двумя государствами.

«Разговор был отличным, теплым и, я бы сказал, очень содержательным», — подчеркнул Вучич.