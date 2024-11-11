МИД Украины отреагировал на звонок Трампа Путину

В МИД Украины назвали ложными сообщения, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и новоизбранного главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

The Washington Post писала со ссылкой на осведомленные источники, что Путин и Трамп поговорили по телефону 7 ноября и обсудили украинский кризис. В статье утверждалось, что Киев был проинформирован о звонке и не возражал против того, чтобы разговор состоялся.

«Сообщения, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка», - заявил представитель МИД страны.

Источники The Washington Post утверждали, что в ходе телефонного разговора Трамп напомнил Путину о «значительном присутствии» американских военных в Европе. В то же время Трамп выразил заинтересованность в последующих переговорах. Также лидеры стран якобы «вкратце» обсудили признание новых российских территорий.

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Официально информацию о беседе президентов пока не подтвердили ни в Москве, ни в Вашингтоне. По данным собеседников The Washington Post , в «частных беседах» Трамп дал понять, что поддержал бы сделку, включающую территориальные уступки.