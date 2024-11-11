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Шольц заявил, что поздравил Трампа, но не созванивался с ним

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что поздравил избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах, но пока не созванивался с ним.

Шольц заявил, что поздравил Трампа, но не созванивался с ним
© ТАСС
"Я поздравил его с победой на выборах, но мы пока не проводили телефонный разговор", - сказал глава правительства ФРГ в интервью телеканалу ARD. Шольц сообщил, что разговор уже прорабатывается.

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Она является сейчас вице-президентом США.

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