Шольц заявил, что поздравил Трампа, но не созванивался с ним

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что поздравил избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах, но пока не созванивался с ним.

"Я поздравил его с победой на выборах, но мы пока не проводили телефонный разговор", - сказал глава правительства ФРГ в интервью телеканалу ARD. Шольц сообщил, что разговор уже прорабатывается.

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Она является сейчас вице-президентом США.