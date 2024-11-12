Таиланд пригласили в БРИКС

Таиланд получил приглашение вступить в БРИКС в качестве страны — партнера организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

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«Да, Таиланд был приглашен стать партнером», — заявил он.

11 ноября посол Намибии в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва заявил, что его страна хотела бы стать участником БРИКС. Также министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго рассказал, что его страна получила приглашение стать страной — партнером БРИКС и приступила к его рассмотрению. Кроме того, стало известно, что Малайзия около двух недель назад получила приглашение стать партнером БРИКС.

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БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками объединения в 2024 году. По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.