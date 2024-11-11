Окружение Трампа подает смешанные сигналы по Украине

Россия готова выслушать предложения избранного президента США по урегулированию конфликта на Украине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он отметил, что если от США последуют соответствующие идеи, то Москва их изучит и выработает ответ.

В связи с избранием нового президента Америки в массмедиа полно предположений и утечек на тему его возможного курса в отношении Украины. Одни считают, что он предложит схему, напоминающую Минские соглашения, притом будут предусмотрены некие в том числе механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением якобы могут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

Газета The Wall Street Journal в свою очередь написала, что одним из пунктов «плана Трампа» является заморозка вопроса о вступлении Украины в НАТО на 20 лет и создание некой «демилитаризованной зоны» вдоль всей нынешней линии фронта. Много шума наделало заявление советника предвыборного штаба Трампа Брайана Ланзы, который сказал, что Украине надо смириться с потерей Крыма. Однако от этого заявления пресс-служба избранного президента отмежевалась. Потому как не время делиться подробностями. Все запомнили предвыборное обещание Трампа разрешить украинский конфликт чуть ли не за сутки, позвонив Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Зеленский уже сам звонил Трампу, чтобы поздравить с победой, при разговоре присутствовал Илон Маск, чья спутниковая сеть Starlink обеспечивает интернетом и связью украинских военных. В то же время Зеленский уже публично высказал сомнение в том, что конфликт удастся разрешить быстро: мол, если это сделать сейчас, то это станет поражением Украины и уничтожением ее независимости. Схожие опасения выразил польский премьер Дональд Туск: мол, уже очень скоро, действуя и через голову Киева, и через голову Варшавы, США могут выступить с заявлениями о дате прекращения огня на Украине и гарантиях безопасности. В США в этой связи срочно отправляется польский президент Анджей Дуда, чтобы прояснить ситуацию.

Киев в свою очередь пытается демонстрировать радость по поводу победы Трампа, хотя там явно ставили на демократов. Сам Зеленский в ходе сентябрьского визита в США поучаствовал, по сути, в предвыборном мероприятии Демпартии, посетив военный завод в Пенсильвании. Теперь же глава МИД Украины Андрей Сибига уверяет, что диалог между Зеленским и Трампом уже налажен и начинается подготовка их личной встречи.

Между тем в окружении Трампа отношение к Зеленскому скорее скептическое. Тот же Илон Маск согласился с постом в принадлежащей ему сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) поддерживающего Трампа миллиардера Дэвида Сакса, написавшего, что Украина платит «коррупционными деньгами» американским политикам, выступающим за продолжение военных действий. А сын Трампа заявил, что Зеленский «потеряет свое пособие», когда его отец станет президентом. В соцсети он опубликовал черно-белый мем, где на украинского президента сыпятся доллары, и подписал:

«У тебя осталось 38 дней до потери пособия», вероятно, имея в виду 17 декабря, когда выборщики официально утвердят победу республиканца на выборах. Впрочем, многое будет зависеть от будущей внешнеполитической команды Трампа. Он — вопреки традициям не публиковать такие вещи — написал у себя в соцсети, что исключает, в частности, возможность назначения Майка Помпео на должность в администрации, притом что его прочили главой Пентагона, а сам Помпео за два дня до выборов выступал на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании. Помпео работал госсекретарем и директором ЦРУ в первой администрации Трампа. Потом он его критиковал за ненадлежащее обращение с секретными документами, и Трамп это запомнил, хотя политик его в ходе кампании поддержал.

Он также был ярым сторонником помощи США Украине. Видимо, это расходится с видением ситуации Трампом. Среди кандидатов на пост главы Госдепа теперь называют сенатора от Флориды Теда Круза, который с 2014 года выступал за самые жесткие антироссийские санкции. Помимо этого, в ходе предвыборной кампании он назвал Зеленского «идиотом», обвинив в «агитации за Камалу Харрис». Эдакое олицетворение любимого трамповского — а ранее рейгановского принципа во внешней политике — «мир с позиции силы». Впрочем, более вероятной кандидатурой на пост госсекретаря считают другого сенатора от Флориды — Марко Рубио. Недавно тот заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, что Америке нельзя финансировать его вечно и пора заканчивать. Но все равно не поражением Киева. Называют и другие кандидатуры, среди которых нет ни одного ярого сторонника увеличения помощи Киеву. На пост советника по нацбезопасности прочат бывшего посла в Германии Ричарда Гренелла, он ярый трампист, служил также спецпосланником на Балканах и исполняющим обязанностии начальника национальной разведки. Гренелл присутствовал на встрече Трампа с Зеленским в сентябре.

Что касается конкретных предложений по урегулированию конфликта, то подробностей вряд ли стоит ждать до формирования команды Трампа. Стоит учитывать, что условная «партия войны» в Вашингтоне по-прежнему сильна и на ключевых постах могут оказаться ее представители. В подборе кадров Трамп на первое место ставит прежде всего вопрос личной лояльности, а вот вопрос отношения того или иного кандидата к Украине стоит далеко не на первом месте.