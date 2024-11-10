В США рассказали о просьбе Байдена к Трампу насчет Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден лично попросит Дональда Трампа не прекращать помощь Украине. Об этом рассказал помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CBS News.

«У президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и будущей администрации, что Соединенные Штаты не должны уходить от Украины», — уточнил американский представитель.

Ранее Джейк Салливан признал, что санкции, направленные против России, никак не мешают стране проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Советник Белого дома также отметил, что до конца президентского срока Джо Байдена США постараются отправить Украине всю военную помощь, которая была ранее согласована,

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10 ноября газета The Wall Street Journal написала, что Дональд Трамп, победивший на выборах, возможно, сможет усадить Украину за стол переговоров с Россией. У новоизбранного американского лидера есть шансы выполнить амбициозную повестку на фоне теряющего свои позиции Киева, считают журналисты.