Полиция Молдавии сообщила о прослушке сотен граждан

На прошедших выборах и референдуме по интеграции Молдавии в ЕС полиция страны занималась слежкой и прослушиванием телефонов «сотен, если не тысяч» граждан. Об этом заявил руководитель Генерального инспектората полиции Молдавии генерал Виорел Чернэуцяну в интервью изданию Ziarul de Garda.

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Он уточнил, что подобные действия потребовали значительных ресурсов.

«Под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300-400 человек: это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать все, о чем говорят. Хочу сказать, что с этим связаны огромные затраты», — сказал Чернэуцяну, отметив, что оборудование полиции позволяет читать сообщения на мобильных телефонах граждан страны.

«Не имеет значения, удаляете ли вы приложения или сообщения — мы по-прежнему можем видеть это в онлайн-пространстве благодаря нашим системам», — подчеркнул генерал.

По его словам, действия по прослушиванию и наблюдению начались весной прошлого года, когда перед местными выборами были обнаружены схемы покупки голосов, связанные с запрещенной оппозиционной партией «Шор».

Шор сделал заявление об итогах выборов в Молдавии

Кроме того, Чернэуцяну пожаловался, что работе полиции «мешают бюрократические процедуры, необходимость запрашивать прокуратуру и суд для применения специальных мер наблюдения».

Сегодня лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в том, что она сама «посадила себя» в президентское кресло, «украв выборы» у каждого гражданина страны.