Орбан рассказал, как победа Трампа повлияла на приближение мира на Украине

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволила сделать к урегулированию конфликта на Украине сразу семимильный шаг. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в воскресенье вечером в эфире программы телекомпании TV2.

"Мы приблизились к миру не на шаг, а сразу на семь миль", - сказал он, комментируя результаты американских выборов.

Он добавил, что все "размышляют о том, как Трамп добьется мира" на Украине.

Орбан отметил, что не удивился победе кандидата от Республиканской партии в борьбе за Белый дом. "Я был уверен в его победе. Потому что люди устали от войны, миграции и гендера", - сказал премьер, уточнив, что, по его мнению, эти проблемы надоели людям и в Европе, и в Америке.

"Было очевидно, что демократы проиграют. Для меня это было ясно, как то, что дважды два - четыре", - заявил Орбан.

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Он также подчеркнул, что предстоящее возвращение Трампа на пост президента США будет хорошо для Венгрии, поскольку избавит ее от лишних расходов и экономических потерь, вызванных украинским конфликтом. Глава правительства сообщил, что на следующей неделе подготовка бюджета страны на 2025 год вступит в финальную стадию, отметив, что это будет "бюджет мира, а не войны".