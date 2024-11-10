В Молдавии рассказали, кому принадлежат упавшие на территории республики дроны

Глава молдавского МИД Михай Попшой написал в соцсети X, что упавшие на территории республики 10 ноября дроны являются российскими.

По его словам, дроны-приманки использовались для того, чтобы ввести в заблуждение украинских средств ПВО. Министр утверждает, что они угрожали молдаванам и нарушили воздушное пространство страны. При этом Попшой не уточнил, на каком основании был сделан вывод о принадлежности БПЛА России.

В Молдавии обнаружили еще один упавший беспилотник

Первый беспилотник на юге страны у села Фырлэдень в районе города Каушень утром нашел местный житель. К месту обнаружения дрона был ограничен доступ граждан. Там работали специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции, которые должны были обследовать находку. Выяснилось, что устройство не было оснащено взрывчаткой. Во второй половине дня в Рышканском районе на севере республики был найден еще один беспилотный летательный аппарат.