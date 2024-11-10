В Молдавии освобожден советник главы Гагаузии, задержанный из-за опечатки

Советник главы Гагаузии Михаил Влах, который был задержан молдавской полицией из-за опечатки в соцсети, сообщил, что вернулся домой. Его цитирует РИА Новости.

© Соцсети

«Я дома. Спасибо всем, кто болел, кто переживал за меня. Отдельно спасибо моей семье. Наш путь продолжается, мы не сломлены — идем вперед», — сказал Влах.

Накануне стало известно, что в доме Михаила Влаха полиция провела обыски, затем оппозиционера задержали.

Поводом стала запись в соцсетях. Комментируя политическую обстановку в стране, Влах написал, что пришло время убирать Санду. При этом он опечатался, и вышло «убивать».

Когда Влаху позвонили, он спохватился и сразу опубликовал разъяснение, что произошла ошибка.

По молдавским законам, разжигание ненависти и призывы к насилию наказываются штрафом до 3 тысяч долларов, общественными работами или лишением свободы до 3 лет.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая выступает за сближение с Россией, тогда как нынешние власти в Кишиневе провозгласили курс на евроинтеграцию. Законно избранную главу Гагаузии Евгению Гуцул власти Молдавии не включают в состав республиканского правительства, что противоречит молдавской конституции.